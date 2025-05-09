Министр юстиции ФРГ поддержала идею создание трибунала против России

Идею создания специального трибунала против России из-за спецоперации на Украине поддержала новый федеральный министр юстиции Германии Штефани Хубиг, 9 мая пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung.
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