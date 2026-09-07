Синоптик Паршина: бабье лето может прийти в Москву во второй половине сентября

Во второй половине сентября в Москву придет временное потепление. При отсутствии дождей возобновится бабье лето, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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