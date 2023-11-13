В Перми запустят новый автобусный маршрут для особой экономической зоны

Автобус начнет курсировать в 2026 года.В Перми планируют запустить новый автобусный маршрут, предназначенный для сотрудников предприятий на улице Космонавта Леонова, а также компаний-резидентов особой экономической зоны «Пермь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии