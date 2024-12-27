Цыгане XXI века

Кто они? Да просто представители городской молодежи, подпитываемые духом бродяжничества, анархистской философией и ненавистью к Маргарет Тэтчер, которые в один прекрасный день вскарабкались на борт старых потрепанных экипажей и променяли удобства современного мира на прелести кочевой свободы.
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