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  • Леонид
    Ну всё, сломала линию пропаганды.Россиянка побывал...
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  • Elena Guseva
    Эта петушарская скотина ещё к чему-то призывает?Макрон призвал Пу...

Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск на. своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии до объявления официальных результатов.

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