С генконсульства ФРГ в Петербурге начали снимать символику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, которое до 18 сентября должно прекратить работу по решению МИД России в ответ на недружественные действия Берлина, начали снимать символику страны со здания представительства, передает корреспондент ТАСС.