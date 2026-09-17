С генконсульства ФРГ в Петербурге начали снимать символику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, которое до 18 сентября должно прекратить работу по решению МИД России в ответ на недружественные действия Берлина, начали снимать символику страны со здания представительства, передает корреспондент ТАСС.
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