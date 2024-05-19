Патологоанатом Илдар Гарифулин: Моннан 40 ел элек, эшли генә башлаган вакытта, аңа ярыр өчен бала алып киләләр.
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Патологоанатом Илдар Гарифулин: Моннан 40 ел элек, эшли генә башлаган вакытта, аңа ярыр өчен бала алып киләләр.