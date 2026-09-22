Продвижение ВСУ на Лиманском направлении, где удалось занять несколько сел и потеснить ВС РФ, носят второстепенный характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Американский писа...
- Генерал США – укр...
- Американский писа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым