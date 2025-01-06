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Непредвиденные Штаты: приход Трампа может усилить раскол в ЕС

Непредвиденные Штаты: приход Трампа может усилить раскол в ЕС

Возращение в Белый дом Дональда Трампа и его инициативы по Украине могут вызвать раскол внутри ЕС. Прибалтика и ряд стран Южной Европы заявляют о готовности продолжать поддержку Киева, но большая часть ЕС поддержит инициативы нового президента США.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Только поделив украину можно закрыть вопрос.
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