Непредвиденные Штаты: приход Трампа может усилить раскол в ЕС

Возращение в Белый дом Дональда Трампа и его инициативы по Украине могут вызвать раскол внутри ЕС. Прибалтика и ряд стран Южной Европы заявляют о готовности продолжать поддержку Киева, но большая часть ЕС поддержит инициативы нового президента США.
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