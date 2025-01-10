Политика как он...
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Политика как она есть

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  • v2794 Валерий
    Да, хрен с ними, пусть дохнут - сами, типо с усами.Латвия: от витрин...
  • Галина Чужая
    Как там наши "братья" говорят - бачили очи шо купували теперь ешьте хоть повылазьте🤣🤣🤣🤣Латвия: от витрин...
  • сергей
    И вместе с нами тех,кто эти паспорта выдавал.«Не буду служить!...

Трюдо не поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США

Трюдо не поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что публичные заявления избранного президента США о присоединении Канады являются отвлекающим маневром на фоне угроз введения пошлин, и превращения страны в отдельный штат не произойдет.

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