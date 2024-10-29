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Василевский отразил 35 из 37 бросков «Нэшвилла». Победа – 5-я в сезоне и 298-я в карьере

«Тампа» обыграла «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  В 8 матчах в текущем сезоне у 30-летнего российского вратаря «Лайтнинг» 5 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53.

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