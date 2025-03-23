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В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

И снова «ценные специалисты» из Средней Азии. В этот раз они «ценно отработали» на объектах сотовой связи – подожгли две сотовые вышки в Питере.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Расстрелять? Время-то военное.
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
У СЕБЯ ДОМА пусть поджигают сотовые вышки. ПШЛИ ВОН ИЗ РОССИИ, ПСЯ КРЭВ!!
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12 час.
cvyurij Цветков
В  нашме военном положение этим преступникам - вышка!!!
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10 час.
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