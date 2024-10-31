В Донецке задержан мужчина, готовивший теракт в здании прокуратуры Спецслужбами задержан житель ДНР, готовивший теракт в здании районной прокуратуры в Донецке.
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В Донецке задержан мужчина, готовивший теракт в здании прокуратуры Спецслужбами задержан житель ДНР, готовивший теракт в здании районной прокуратуры в Донецке.
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