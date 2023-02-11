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Рогов заявил о попытках диверсантов ВСУ проникнуть в Запорожскую область под видом ВС РФ

Рогов заявил о попытках диверсантов ВСУ проникнуть в Запорожскую область под видом ВС РФ

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты под видом российских военных пытаются проникнуть на территорию освобожденной части области.

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