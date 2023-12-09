NYT: действия Байдена поставили под угрозу военную поддержку Украины

Помощь Киеву "висит на волоске" из-за риторики президента США Джо Байдена, пишет New York Times.В статье сказано, что в прошлом месяце американский лидер направил в конгресс запрос о помощи Украине и Израилю.
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