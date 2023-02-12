Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Овечкин против «Сан-Хосе»: 4-й матч без очков, 1 бросок, 2 хита, 2 минуты штрафа за 20:34 – второе время среди форвардов «Кэпс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Сан-Хосе» (1:4).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх