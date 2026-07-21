Futures Jump As Chipmakers Surge After Japan , Korea Bounce US stock futures are higher led by Tech after a strong bounce in chip stocks in Japan (memory stock Kioxia traded limit up after trading limit down on Friday and Monday was a holiday) and Korea, as evidence mounts that Momentum / Semis pullback have bottomed, with supportive price action elsewhere in Asia and Europe, though the JPM EU Trading Desk is not yet seeing follow-through buying in Semis.
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