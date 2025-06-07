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Трамп заявил, что будет лично принимать решение о санкциях против России

Трамп заявил, что будет лично принимать решение о санкциях против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает подготовленный в сенате Конгресса проект закона о новых санкциях против России "очень сильным", однако решение о введении новых ограничений в отношении Москвы будет принимать лично.

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