«Ну, начнется - «сорвался со скалы в Швейцарии», «подавился пивом с сосисками в Баварии»»: ВС России разнесли полигон под Киевом с выставкой дронов и гостями

Юрий Золотарев Зачёт!! А в сетях хорошо пишут: наши узнали о предстоящей (куевской) выставке, прочитали рекламу, подумали - и решили "принять участие"! И поучаствовали!! И да будет ТАК всегда!!

Юрий Золотарев Пральна! Надо "идти навстречу мировому сообчеству"! Эдак тихо, вежливо и ненавязчиво. Глядишь, и они в ответ станут вежливее!