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«Ну, начнется - «сорвался со скалы в Швейцарии», «подавился пивом с сосисками в Баварии»»: ВС России разнесли полигон под Киевом с выставкой дронов и гостями

«Ну, начнется - «сорвался со скалы в Швейцарии», «подавился пивом с сосисками в Баварии»»: ВС России разнесли полигон под Киевом с выставкой дронов и гостями

ВС РФ разнесли военный полигон под Киевом с выставкой дронов и гостями Соцсети Нанесён групповой удар высокоточным оружием по месту демонстрации БПЛА, используемых для атак по российским территориям, сообщили в Минобороны РФ.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Зачёт!! А в сетях хорошо пишут: наши узнали о предстоящей (куевской) выставке, прочитали рекламу, подумали - и решили &quot;принять участие&quot;! И поучаствовали!! И да будет ТАК всегда!!
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1 м.
Юрий Золотарев
Пральна! Надо &quot;идти навстречу мировому сообчеству&quot;! Эдак тихо, вежливо и ненавязчиво. Глядишь, и они в ответ станут вежливее!
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1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Жечь, жечь и еще раз жечь и уничтожать не только в пределах хахляндии, но и и за ... как поступают  другие НЕЗАВИСИМЫЕ  и САМОЛЮБИВЫЕ СТРАНЫ
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1 м.