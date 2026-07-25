«Ну, начнется - «сорвался со скалы в Швейцарии», «подавился пивом с сосисками в Баварии»»: ВС России разнесли полигон под Киевом с выставкой дронов и гостями

ВС РФ разнесли военный полигон под Киевом с выставкой дронов и гостями Соцсети Нанесён групповой удар высокоточным оружием по месту демонстрации БПЛА, используемых для атак по российским территориям, сообщили в Минобороны РФ.
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