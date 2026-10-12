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Царьград

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Житель Мурома оплатил 298 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав

Житель Мурома оплатил 298 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав

Житель Мурома погасил почти 300 тысяч рублей долга по 298 неоплаченным штрафам ГИБДД после того, как приставы потребовали через суд временно лишить его водительских прав.

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