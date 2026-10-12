Житель Мурома оплатил 298 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав

Житель Мурома погасил почти 300 тысяч рублей долга по 298 неоплаченным штрафам ГИБДД после того, как приставы потребовали через суд временно лишить его водительских прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Даффи потребовал ...
- СБ Конфуз Зеленского...
- СБ В «Ласточках» Чел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым