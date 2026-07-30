Президент Ливана обсудит с Эрдоганом помощь в экономическом возрождении

Президент Ливана Джозеф Аун посетит Анкару для переговоров с Реджепом Эрдоганом, обсудив вклад Турции в экономическое возрождение Ливана и военно-техническую помощь, а также содействие соблюдению рамочного соглашения с Израилем, подписанного 26 июня.
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