Президент Ливана обсудит с Эрдоганом помощь в экономическом возрождении

Президент Ливана Джозеф Аун посетит Анкару для переговоров с Реджепом Эрдоганом, обсудив вклад Турции в экономическое возрождение Ливана и военно-техническую помощь, а также содействие соблюдению рамочного соглашения с Израилем, подписанного 26 июня.