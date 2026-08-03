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Наш потерянный мир

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В Торжке нашли 800-летний крест с серебряными накладками

В Торжке нашли 800-летний крест с серебряными накладками

В Торжке Тверской области нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками. Об этом написала заведующая отделом археологии музея-заповедника «Торжок», специалист института археологии РАН Наталья Сарафанова на своей странице в соцсети VK.

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