В Торжке нашли 800-летний крест с серебряными накладками

В Торжке Тверской области нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками. Об этом написала заведующая отделом археологии музея-заповедника «Торжок», специалист института археологии РАН Наталья Сарафанова на своей странице в соцсети VK.
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