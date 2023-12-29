Призывавший воевать всю Украину чиновник предложил сделать исключение для власти

Украинский чиновник, говоря о необходимости призвать на фронт каждого украинца, не имел ввиду депутатов и полицейскихУправляющий николаевской областной военной администрацией Виталий Ким, который призывал каждого украинца идти на фронт, уточнил, что депутатам и сотрудникам полиции не место на фронте.
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