Призывавший воевать всю Украину чиновник предложил сделать исключение для власти

Украинский чиновник, говоря о необходимости призвать на фронт каждого украинца, не имел ввиду депутатов и полицейскихУправляющий николаевской областной военной администрацией Виталий Ким, который призывал каждого украинца идти на фронт, уточнил, что депутатам и сотрудникам полиции не место на фронте.