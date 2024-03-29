Масштабный удар по энергетическим объектам Украины: русские ракеты стерли в пыль ТЭС и ГЭС Евгения КомароваПо всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за серии атак российских беспилотников и ракет.
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