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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдвардс и Трой Браун сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы решить, кто сядет на скамейку

Эдвардс и Трой Браун сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы решить, кто сядет на скамейку

За 3:37 до конца первой половины матча с «Лейкерс» при счете 49:49 баскетболисты не могли определиться, кто покинет паркет, и сделали это с помощью известной игры на руках.

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