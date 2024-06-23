FP: надо научиться жить с ядерной Северной Кореей

Большинство американских политиков продолжают настаивать на денуклеаризации Северной Кореи, хотя ее лидер Ким Чен Ын назвал ядерный статус своей страны «необратимым» и предупредил о том, что «не может быть никаких переговоров по поводу ядерного оружия».