FP: надо научиться жить с ядерной Северной Кореей

Большинство американских политиков продолжают настаивать на денуклеаризации Северной Кореи, хотя ее лидер Ким Чен Ын назвал ядерный статус своей страны «необратимым» и предупредил о том, что «не может быть никаких переговоров по поводу ядерного оружия».
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