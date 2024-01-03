Мать оставила в такси: четырехлетнюю девочку ищут в Алматы

Мать оставила в такси спящего ребенка, передает inAlmaty.kz cо ссылкой на волонтеров lider.kz. Так, второго января 2024 года, около 20:00 часов, 40-летняя мать Бакытгуль Калмакбай, по трассе Алматы-Бишкек остановила попутную автомашину для того, чтобы добраться из села "Умбетәлі" Жамбылского района до Алматы.
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