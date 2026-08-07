Berliner Zeitung: «Пэтриотический» реквием по Украине Трампом сыгран по нотам Путина Дырку от бублика, а не зенитные ракеты из США получит Зеленский к зиме от перепуганного Кремлем Вашингтона Сергей Ищенко На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press) Вам тоже памятен странный выверт Трампа с вроде бы публично обещанной Зеленскому лицензией на производство зенитных ракет для ЗРК Patriot на Украине? Про которую менее чем через неделю капризный американский лидер, не моргнув глазом, заявил, что на самом деле подобного итога переговоров с Киевом и в помине не было? Эту коллизию на днях исчерпывающе, на мой взгляд, объяснило германское издание Berliner Zeitung.
Berliner Zeitung: «Пэтриотический» реквием по Украине Трампом сыгран по нотам Путина
Комментарии
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Олег Орлов
Думаю, чютье Трампа не подводит... У нас хорошо знают, что происходит, когда чаша терпения переполняется. . Следует апоклиптический удар табакеркой.... Или ТЯО... На выбор... Императоры не исключение... Павел первый мог бы подтвердить... А ведь , когда ложился спать он в Михайловском замке, тоже видимо ничего не предвещало...Что где-то что-то переполнилось...
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1 м.
Игорь Кузнецов
Рассуждать ссылаясь на публикации в западной прессе о возможностях поставки запрошенного количества противоракет киевскому режиму, тем более о передачи лицензии - это для "гимнастики ума". Трамп как всегда блефует и смотрит на реакцию. Главное - устроить хайп. Если будут удары баллистическими ракетами по Украине в 250-300 в месяц, нужно около 1000 противоракет. Это просто нереально.
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1 м.
Ирина
Скоро пиндосы начнут у России оружие закупать,скоро у них закончится. Еще один трамп придет,и физдец ХИМЕРИКА.
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1 м.
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