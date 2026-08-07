Berliner Zeitung: «Пэтриотический» реквием по Украине Трампом сыгран по нотам Путина Дырку от бублика, а не зенитные ракеты из США получит Зеленский к зиме от перепуганного Кремлем Вашингтона Сергей Ищенко На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press) Вам тоже памятен странный выверт Трампа с вроде бы публично обещанной Зеленскому лицензией на производство зенитных ракет для ЗРК Patriot на Украине? Про которую менее чем через неделю капризный американский лидер, не моргнув глазом, заявил, что на самом деле подобного итога переговоров с Киевом и в помине не было? Эту коллизию на днях исчерпывающе, на мой взгляд, объяснило германское издание Berliner Zeitung.