В Новороссийске в мае купили рекордное количество однокомнатных квартир

В Новороссийске в мае купили рекордное количество однокомнатных квартирПо данным аналитиков федерального девелопера DOGMA, в мае в Новороссийске на первичном рынке жилья купили 191 однокомнатную квартиру.
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