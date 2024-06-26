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Живая Кубань

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В Новороссийске в мае купили рекордное количество однокомнатных квартир

В Новороссийске в мае купили рекордное количество однокомнатных квартир

В Новороссийске в мае купили рекордное количество однокомнатных квартирПо данным аналитиков федерального девелопера DOGMA, в мае в Новороссийске на первичном рынке жилья купили 191 однокомнатную квартиру.

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