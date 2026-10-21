Сегодня, 21 октября 2026 года, в новосибирском аэропорту Толмачёво объявлена задержка рейса в Камрань – это город на курортном полуострове во Вьетнаме, расположенный в провинции Кханьхоа.
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