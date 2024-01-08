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Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили факторы раннего слабоумия

Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили факторы раннего слабоумия

При обследовании 350 тыс человек, исследователи выявили более 10 факторов риска.В ходе обследования 350 тыс человек, ученые из Великобритании и Нидерландов  выявили более 10 факторов риска раннего слабоумия.

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