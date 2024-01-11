Политическая реклама в течение года: разъяснения ЦИК

Владельцы или управляющие стационарными или мобильными рекламными устройствами, которые намерены транслировать политическую рекламу в течение 2024 года, обязаны до 15 января представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) соответствующие заявления о намерениях и прилагаемый к ним комплект документов.
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