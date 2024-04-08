«Местные – это коммуникация с противником»: офицер ВСУ рассказал о сотрудничестве жителей прифронтовых городов с ВС РФ

Необходимость отселения мирных жителей из контролируемых киевским режимом городов и населенных пунктов вблизи линии фронта связана отнюдь не с заботой Киева о безопасности гражданских лиц, а с соображениями безопасности.
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