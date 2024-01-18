Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российский «Аллигатор» уничтожил технику ВСУ на Сватово-Кременном направлении

Российский «Аллигатор» уничтожил технику ВСУ на Сватово-Кременном направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России, в состав которой вошли ударно-штурмовой вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8, уничтожила технику и живую силу боевиков ВСУ на Сватово-Кременном направлении.

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