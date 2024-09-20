Казанку закроют для судов на время проведения саммита БРИКС

На время проведения саммита БРИКС в Казани запретят движение судов. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Борис Ташимов.
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