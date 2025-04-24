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Учёные рассказали, какая болезнь есть у каждого пятого мужчины

Учёные рассказали, какая болезнь есть у каждого пятого мужчины

По словам специалистов, каждый пятый мужчина страдает от расстройства пищевого поведения.Международная команда учёных провела исследование и пришла к выводу, что более 21% молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет страдают от расстройства пищевого поведения.

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