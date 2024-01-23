Врач назвал продукты, которые опаснее белого хлеба для сосудов

Полностью отказываться от мучного специалисты не рекомендуют Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала о том, что не стоит полностью отказываться от употребления мучного, потому что в таких продуктах есть полезные вещества.
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