Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Список производств, работ и должностей, в которых ограничивается труд женщин планируется сократить. Об этом 25 сентября на официальном сайте сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.
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