Продюсер Новицкая не стала скрывать гонорар Саши Петрова за съемочный день

Продюсер Дарья Новицкая раскрыла сумму гонорара актера Александра Петрова за один съемочный день. В разговоре с изданием «Страсти» она заявила, что артист зарабатывает в районе 200-250 тысяч рублей за смену.
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