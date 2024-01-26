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Продюсер Новицкая не стала скрывать гонорар Саши Петрова за съемочный день

Продюсер Новицкая не стала скрывать гонорар Саши Петрова за съемочный день

Продюсер Дарья Новицкая раскрыла сумму гонорара актера Александра Петрова за один съемочный день. В разговоре с изданием «Страсти» она заявила, что артист зарабатывает в районе 200-250 тысяч рублей за смену.

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