Myśl Polska: Поляки решили воевать с русскими на пляжах Турции

Многие граждане Польши впадают в недоумение, когда узнают, что на турецких пляжах растет не только количество туристов из Украины, но и доля украинцев, владеющих недвижимостью в Турции.
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