«Американская подстава»: USAID помогло семье мигрантов пробраться в РФ и незаконно получить квартиру в Мытищах

Алексей Тан

🤠.. : USAID помогло семье мигрантов пробраться в РФ и незаконно получить квартиру в Мытищах========== ... "Америку открыли".... для искусственной массовой "миграции" и целенаправленной... не обходимы деньги и ВЛИЯНИЕ в СМИ и ТВ..... в том числе и в РОССИИ.