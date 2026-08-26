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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российская тяжелоатлетка Козлова выиграла золото на юношеском чемпионате Европы, Павлович взяла серебро

Россиянка Алена Козлова выиграла золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и 17 лет, ее соотечественница Полина Павлович завоевала серебро.

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