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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK)

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Макеевка, ДТП на параллели, не доезжая до Папируса, собирается пробка в обе стороны Донецкая группа новостей.

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