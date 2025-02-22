За русского генерала — 100 украинских: Откровения военного эксперта Сивкова о скрытых моментах спецоперации

Все сказанное автором, конечно, хорошо и отлично. Но почему представители западных союзников хохлопов катаются в Киев на экскурсии, как к себе домой ??? Пошто Бербок або Джонсон с Урсулкой не разобраны на составные части, когда бредут с умным фейсом по улицам бандерштадта??? Они заговоренные от наших ракет или плащи-невидимки вовсе не из сказок? Ладно не совсем на части, но голову оторвать можно же...или ноги около шеи?

ВБ

Владимир Балобаев

Какая к чёрту победа если Россия позволит зайти США на Украину это позволит им ввести свои войска а потом и войска других членов НАТО а кто интересно им помешает?Если они видят что Россия боится с ними воевать можно тихим сапом захватить украинские территории (обещать будут много а вешать потом).Одесскую и Николаевскую область они не отдадут это 100% - им нужна военно-морская база под носом России.Так-же они не допустят выход России к Приднестровью и Молдавии - русское население оттуда выдавят или уничтожат.Администрация Трампа открыто обещает после ЗАМОРОЗКИ конфликта снабдить оружием украину. Через 5 лет новая армия хохлов будет способно воевать против России.Так о какой победе нам говорят.Запад открыто готовится напасть на Россию к 2030 году.Повод найдут - закроют доступ к Калининграду и на ответные действия России обвинят её в агрессии.