90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры

Интересный факт. Константин Боровой - сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.
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