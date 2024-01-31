Театр абсурда
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Театр абсурда

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90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры

90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры

Интересный факт.  Константин Боровой - сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.

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Комментарии
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Диана Мальгинова
Внучка Чкалова, ещё та русофобка. Так. что не только из партаппарата отпрыски сдвинуты пр фазе.
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1 час.
Владимир Соловьев
Все эти &quot;статусные&quot; дети статусных большевиков надеялись перенять их статс по наследству, даже уверены были в этом.
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42 мин.
М
Мария
Какие-то у них у всех мерзкие рожи, и часто косые. Вот уж оправдывают единство формы и содержания. Физическое уродство комбинируется с нравственным.
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40 мин.

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