90 процентов российских либералов-заукраинцев - прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры

Диана Мальгинова Внучка Чкалова, ещё та русофобка. Так. что не только из партаппарата отпрыски сдвинуты пр фазе.

Владимир Соловьев Все эти "статусные" дети статусных большевиков надеялись перенять их статс по наследству, даже уверены были в этом.