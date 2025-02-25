Кошелек меньше нужно будет доставать: с 1 марта пенсионерам добавляют льготы по ЖКХ, лекарствам и поездкам Ольга БезродняяС 1 марта 2025 года российские пенсионеры смогут оформить заявки на новые виды помощи от государства, призванные существенно снизить их финансовую нагрузку в условиях растущих цен.
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