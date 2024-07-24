В стане демпартии США пошли трещины, сказал Пушков

Ряды демпартии США начали раскалываться. Об этом 23 июля заявил Алексей Пушков член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в своем канале в Telegram.
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