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Мстислав Великий. Достойный сын Владимира Мономаха

Мстислав Великий. Достойный сын Владимира Мономаха

Мстислав Великий на рисунке В. ВерещагинаЕсли попросить наших соотечественников назвать князя, при котором Древнерусское государство достигло пика своего могущества, наиболее вероятными кандидатами, безусловно, будут Ярослав Мудрый и его внук Владимир Мономах.

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