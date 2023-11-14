Врач Козлова назвала главные правила для больных диабетом

Ключевые изменения в жизни после диагностирования диабета — это переход на особую диету с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров, регулярный прием лекарств и инсулина, а также активный образ жизни, отметила врач-терапевт Ольга Козлова.
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