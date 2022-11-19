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Правительство Великобритании рассматривает меры по снятию торговых барьеров ЕС

Правительство Великобритании рассматривает меры по снятию торговых барьеров ЕС

Риши Сунак ищет способы устранить многие из торговых барьеров Великобритании с Европейским союзом, в том числе потенциальные отношения в швейцарском стиле, которые рискуют разозлить многих из правого крыла его консервативной партии, сообщает Times.

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